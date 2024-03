Un Géorgien s’est infiltré au stade en tenue de chantier

Rémi Gaillard a ses disciples, même 20 ans après.

Lors du match éliminatoire entre la Géorgie et la Grèce, qualificatif pour l’Euro 2024, un supporter géorgien a pu assister à la rencontre en se faufilant dans les tribunes, et sans même payer sa place. Comment ? Il s’est rendu devant le stade, muni d’une échelle, d’une tenue de chantier et d’une fausse carte d’identité, en expliquant aux membres de la sécurité qu’il était ici pour réparer un morceau de l’écran géant du stade. Dans une vidéo publiée sur son compte X, il a détaillé les étapes de son infiltration.

🇬🇪🇬🇷A guy apparently "snuck" to the stadium last night with the most creative way imaginable.

Here he is explaining how he described himself to the stadium security as a technical support employee, having to fix the fragment of the screen at the stadium😂

He even brought a… pic.twitter.com/RanCXaWuU5

— Georgian Footy (@GeorgianFooty) March 27, 2024