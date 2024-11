Pronostic Tchéquie Géorgie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Tchéquie obtient son ticket face à la Géorgie

Lors de cette dernière journée de Ligue des nations, la Tchéquie reçoit la Géorgie dans un match crucial pour la montée en Ligue A. En effet, actuellement 3 formations sont encore en course pour monter au plus haut niveau puisque les Tchèques, les Géorgiens et les Albanais sont séparés par un seul point. S’il y a un vainqueur dans cet affrontement entre la Tchéquie et la Géorgie, il grimpera automatiquement en Ligue A. Éliminé dès la phase de poules de l’Euro, la Tchéquie avait ensuite encaissé un lourd revers en Géorgie (4-1) lors du match aller. Les Tchèques ont ensuite relevé la tête pour dominer l’Ukraine et l’Albanie à domicile avant d’assurer le minimum en déplacement avec deux nuls contre ces mêmes sélections. Samedi, c’est d’Albanie qu’ils ont ramené un point (0-0). La bande de Ivan Hašek veut s’inspirer de ses 2 premières réceptions pour dominer la Géorgie et compte pour cela sur Souček, Coufal, Cerny, Chory ou Hložek. À noter que Patrik Schick est absent de ce rassemblement.

En face, la Géorgie a été la belle surprise du dernier Euro en se hissant en 8es de finale. Sur cette euphorie, la bande de Willy Sagnol vise désormais une qualification pour le Mondial 2026 et la promotion en Ligue A de la LDN. Avec 7 points, les Géorgiens sont obligés de s’imposer en Tchéquie pour atteindre ce but. Bien rentrés dans cette compétition, les Croisés avaient successivement dominé la Tchéquie et l’Albanie avant de subir deux revers de rang contre l’Ukraine et les Albanais. Le week-end dernier, les hommes de Sagnol ont raté l’opportunité de prendre les commandes en signant un nul à domicile (1-1) contre l’Ukraine avec un but de Mikautadze. En plus du Lyonnais, on retrouvera Kvaratskhelia, Davitashvili, Chakvetadze ou Kiteishvili. À domicile, la Tchéquie devrait poursuivre sur son parcours parfait à la maison contre la Géorgie qui reste sur 3 matchs sans victoire. Le fait qu’une qualification soit assurée pour le vainqueur devrait nous donner une rencontre ouverte, avec des buts des deux côtés.

