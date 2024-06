La Géorgie résiste à la Tchéquie

Tchéquie 1-1 Géorgie

Buts : Schick (59e) pour la Tchéquie // Mikautadze (45e+4, SP) pour la Géorgie

Bien malin qui pouvait anticiper le vainqueur de ce match, opposant deux équipes qui s’étaient inclinées lors de la première rencontre de l’Euro 2024 dans le groupe F. Bien malin qui aurait pu prédire le perdant de cette partie, difficile à pronostiquer et complexe à analyser. Et puis en fait, non : celui qui aurait parier sur une victoire de l’un ou une défaite de l’autre n’aurait pas été très malin, puisque le duel s’est achevé par un nul. Avec le scénario suivant : une Géorgie bien organisée qui attend pour faire un coup et qui s’échappe contre toute attente grâce à un péno de Georges Mikautadze, une Tchéquie qui impose son rythme sans réussir à trouver la clé et qui parvient à recoller via Patrik Schick. Il faut aussi distinguer Giorgi Mamardashvili, qui a sorti une performance énorme. Au bout, personne n’est vraiment avancé : en attendant leur confrontation, la Turquie et le Portugal disposent de deux unités d’avance au sommet de la poule.

Mamardashvili et Mikautadze, duo gagnant

Treize tirs à deux, huit cadrés à un, une possession de balle à son avantage, dix-neuf centre à neuf, plus de duels gagnés, une domination assez évidente… mais un 1-0 en faveur de la Géorgie, contre toute attente. C’est dire comme la Tchéquie peut s’en vouloir en rentrant aux vestiaires, elle qui se créé de nombreuses occasions dans cette première période. Sauf qu’en face se dresse Mamardashvili, le gardien de Valence se trouvant en état de grâce : le portier, parfait, sort inlassablement les tentatives adverses.

[🎞️VIDEO] 🇬🇪🇨🇿 La VAR accorde un penalty à la Géorgie… Mikautadze ne se manque pas et ouvre le score juste avant la pause !!! 💥 👉 Vous êtes d'accord avec la décision des arbitres ?#EURO2024 #beINEURO2024 #GEORCZ https://t.co/qBsVYaOfsh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2024

Dégoûtés, Schick et Adam Hlozek – pour ne citer qu’eux – n’en reviennent pas. Et quand il fait enfin trembler les filets, le second nommé voit l’arbitre refuser son but en raison d’une main. Cerise périmée sur le gâteau défraichi, Robin Hranac touche lui aussi la sphère d’une mauvaise partie du corps dans l’autre surface de réparation et concède un penalty transformé par l’inévitable Mikautadze juste avant la pause.

Schick buteur… puis blessé

Pas découragée, la Tchéquie se montre toujours entreprenante à la reprise. Quant à la Géorgie, la tactique ne bouge pas : solide derrière, rapide devant avec des contres joués à fond. Reste que cette fois, la balance penche de l’autre côté : à l’heure de jeu, Schick est au rebond du poteau tapé par Ondrej Lingr suite à un corner de Vladimír Coufale et égalise. « Enfin ! », semble dire le sélectionneur Ivan Hašek. « Merde… », doit penser son homologue Willy Sagnol.

🇬🇪🇨🇿 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞, 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐤 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐜𝐤 𝐑𝐄𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐥𝐚 𝐑𝐞́𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐓𝐜𝐡𝐞̀𝐪𝐮𝐞 ! 🦊 Un vrai but de renard des surfaces… de la poitrine !#EURO2024 #beINEURO2024 #GEORCZ pic.twitter.com/pAGU6JCvqi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2024

Surtout que sur un nouveau coup de pied de coin, Ladislav Krejci n’est pas loin de donner l’avantage à son pays d’une tête passant au-dessus des cages. Fatiguée, la bande de Khvicha Kvaratskhelia n’abandonne pas pour autant tandis que le précieux Schick doit sortir sur blessure à vingt minutes du terme. Finalement, le score ne bouge plus (malgré une ultime opportunité pour Saba Lobzhanidze) et offre aux deux nations leur premier point dans la compétition. La qualification en huitièmes de finale n’est pas (encore) désespérée…

Géorgie (3-4-3) : Mamardashvili – Kvirkvelia (Gvelesiani, 82e), Kashia, Dvali – Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabichvili, Tsitaishvili (Lochoshvili, 62e) – Kvaratskhelia (Lobzhanidze, 82e), Mikautadze (Kvilitaia, 88e), Davitashvili (Chakvetadze, 62e). Entraîneur : Sagnol.

République tchèque(5-3-2) : Stanek – Coufal, Holes, Hranac, Krejci, D. Jurasek (Sevcik, 82e) – Provod (Barak, 82e), Soucek, Cerny (M. Jurasek, 55e) – Schick (Chytil, 68e), Hlozek (Lingr, 55e). Entraîneur : Hasek.