L'hommage des Young Boys à Meschack Elia après le décès de son fils

Perdre 5-1 contre Stuttgart ce mercredi soir en Ligue des champions n’était pas très grave pour les Young Boys. Le club suisse a été marqué par une nouvelle tragique survenue quelques heures avant la rencontre, en apprenant le décès du fils de Meschack Elia à la suite d’une maladie. L’international congolais a bien évidemment été dispensé de participer au match, afin de rejoindre les terres du Zaïre, où vivent sa femme et ses autres enfants.

Les Young Boys ont tenu à apporter leur soutien à Elia en effectuant une minute de silence au début du match. Lukasz Lakomy, auteur du seul but de la rencontre du côté suisse, l’a dédicacé en brandissant un maillot de son coéquipier. « La famille Young Boys est choquée et exprime une nouvelle fois ses plus sincères condoléances à Meschack Elia, lui souhaitant, ainsi qu’à sa famille, force et confiance, a fait savoir le club sur ses réseaux. Nous apporterons à Meschack tout notre soutien et nos conseils en ces temps difficiles. »

6. Lakomy bringt YB durch einen Weitschuss mit 1:0 in Führung. Danach zeigt die Mannschaft, wem sie das Tor widmet: Sie posiert an der Seitenlinie mit einem Trikot von Meschack Elia.#bscyb #ybforever #ucl #vfbyb pic.twitter.com/0mCMJ1pv3t — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 11, 2024

Grosse force à lui.

