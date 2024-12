Les recrues du mercato hivernal ne pourront pas disputer les derniers matchs de C1

L’hiver au froid.

Coup dur pour les clubs en quête de renfort (bon en gros, le PSG, Manchester City et le Real Madrid) : les joueurs recrutés lors du mercato d’hiver ne pourront pas participer aux deux dernières journées de la phase de poules de la Ligue des champions, prévues en janvier, rappelle RMC Sport.

Un timing qui pique

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier 2025 pour se refermer le 3 février à 23h, la Ligue des champions entre dans une phase décisive. Les 21 et 22 janvier (7e journée) puis le 29 (8e journée), les cadors cités plus haut joueront leur avenir dans la compétition. Pourtant, leurs nouvelles recrues resteront cantonnées aux gradins. Une situation frustrante, mais parfaitement encadrée par le règlement de l’UEFA.

L’article 32.01 est sans équivoque : l’inscription de trois nouveaux joueurs n’est possible qu’après la fin de la phase de poules. Ces renforts ne pourront être alignés qu’à partir des barrages et durant la phase à élimination directe. Voici ce que précise le texte : « Après l’achèvement de la phase de ligue et avant le début de la phase à élimination directe, un club peut inscrire au maximum trois nouveaux joueurs qualifiés pour les matchs restants de la compétition en cours. Ces inscriptions doivent être faites jusqu’au 6 février 2025 (à minuit) au plus tard. » Autrement dit, les recrues de janvier devront patienter avant de fouler les pelouses européennes. Le règlement, lui, reste inchangé : c’est le nouveau format de la compétition qui bouleverse le calendrier et complique la donne.

Lyon, au carrefour de ses ambitions