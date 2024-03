Barrages Euro 2024 : préparez-vous aux grands frissons

Pologne

Avec, entre autres, Lewandowski, Frankowski, Zieliński, Cash ou encore la doublette de gardien Szczęsny-Bulka, la Pologne a l’effectif le plus qualitatif de ces barrages. Éliminés en huitièmes de finale par la France à la Coupe du monde 2022, les Aigles ont connu quelques turbulences ces derniers temps. À peine sept mois et demi après sa nomination, Fernando Santos a été limogé en septembre après des revers face à la Tchéquie, la Moldavie et l’Albanie. Son remplaçant Michał Probierz n’est pas parvenu à gratter une qualification pour l’Euro et seuls les résultats en Ligue des nations permettent de maintenir l’espoir. Le spectre d’un premier Euro manqué depuis 2004 plane.