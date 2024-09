Pronostic Croatie Pologne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Croatie fait le taf face à la Pologne

La Croatie, habituée aux grandes compétitions internationales, continue d’évoluer parmi les meilleures nations de football, comme elle l’a démontré en atteignant la finale en Coupe du monde 2018 et la demi-finale en 2022. Cependant, lors du dernier Euro, la sélection croate n’a pas brillé, étant éliminée dès la phase de groupes. Malgré cette déception, la Croatie a gardé une ossature très similaire. Pour son premier match de cette nouvelle Ligue des nations, la sélection au maillot à damier s’est inclinée jeudi au Portugal (2-1). Rapidement menée de 2 buts, la Croatie avait réagi en fin de première période, mais n’est pas parvenue à égaliser.

La Pologne, habituée des phases finales des grandes compétitions, peine souvent à franchir la phase de groupes, comme cela fut encore le cas lors de l’Euro 2024. Sans le néoretraité Wojciech Szczęsny et le blessé longue durée Arkadiusz Milik, attaquant de la Juventus, les Polonais nous ont offert certainement le match le plus spectaculaire du début de cette Ligue des nations en s’imposant dans le temps additionnel en Écosse (2-3). Après avoir mené de 2 buts, les Polonais ont été rejoints et ont ensuite fait la différence sur un penalty du romain Zalewski à la 97e minute. Buteur également sur penalty, Robert Lewandowski a fait un malaise et pourrait ne pas jouer ce 2e match. À domicile, la Croatie est dans l’obligation de s’imposer face à la Pologne possiblement privée de Lewandowski.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

