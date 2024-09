Pronostic Écosse Pologne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Écosse confirme à domicile face à la Pologne

Depuis plusieurs saisons, l’Écosse est en constante progression. Toutefois, la sélection britannique montre lors des grandes compétitions internationales qu’elle accuse un retard sur les meilleures sélections européennes et mondiales. À l’Euro cet été, en Allemagne, les hommes de Steve Clarke sont sortis dès la phase de poules après un lourd revers contre le Nationalelf, un nul face à la Suisse et une nouvelle défaite contre la Hongrie. Lors de ce tournoi, les Écossais ont certes affiché leur formidable état d’esprit, mais leur manque de talent pur s’est fait ressentir. Présente à la dernière Coupe du monde, la sélection écossaise est tournée vers le Mondial 2026 et veut utiliser cette Ligue des nations pour se préparer pour cet objectif. Pour affronter la Pologne, Clarke a convoqué Robertson, McGinn et les internationaux fraîchement partis en Italie, à savoir Gilmour, McTominay et Ché Adams.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Pologne est une nation régulièrement présente dans les phases finales mais qui franchit très rarement la phase de groupes. Ce fut une nouvelle fois le cas lors de l’Euro 2024 avec deux revers d’entrée face aux Pays-Bas et l’Autriche avant un nul face à la France. Éliminée dès la 2e journée, la Pologne a maintenu sa confiance à Probierz. Le sélectionneur polonais doit composer avec les retraites internationales de Grosicki et celle surtout de Szczęsny. De plus, le joueur de la Juventus Milik est blessé. À noter que Lewandowski sera bien présent pour cette Ligue des nations, et arrive en pleine confiance après son très bon début de saison avec le Barça. À ses côtés, on retrouvera Zieliński, Frankowski, Moder, Zalewski et Bednarek. Solide à domicile (invaincu lors des derniers éliminatoires à l’Euro dont une victoire face à l’Espagne), l’Écosse devrait lancer cette Ligue des nations par un succès face à la Pologne.

► Le pari « victoire Écosse » est coté à 2,30 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 230€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 170€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Lewandowski buteur » est coté à 2,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 170€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Écosse Pologne

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Écosse Pologne sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Écosse Pologne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Écosse Pologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Wojciech Szczęsny range les gants