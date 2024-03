Ça déborde d’énergie à cet âge-là.

À quelques semaines de Jeux olympiques de Paris 2024, Thierry Henry a fait face aux éventuels refus du Real et de l’Atlético de libérer leurs joueurs pour cette compétition. Potentiellement privé d’Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga ou, s’il venait à passer la frontière cet été, Kylian Mbappé, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs peut toujours compter sur Warren Zaïre-Emery. Né en 2006, le Parisien fait évidemment parti des joueurs de moins de 23 ans éligibles à la liste finale. Ce mardi en conférence de presse, il a avoué que cette participation « fait très envie », et a surtout assuré qu’il « serai[t] là pour tout donner et aider l’équipe de France ».

Alors que la finale du tournoi olympique se tiendra au Parc des Princes, jardin qu’il a foulé bien avant sa majorité, Warren Zaïre-Emery sait toutefois que l’objectif principal de l’été prochain reste l’Euro 2024 en Allemagne avec les A. « Franchement, moi, tant que je joue au football je suis content, a-t-il argumenté pour convaincre ses coachs de faire les deux compétitions. Après c’est vrai que ça fait beaucoup et qu’il y a beaucoup de matchs dans la saison. Sur le plan mental, je ne sais pas et physiquement je ne serai peut-être pas… Je donnerai le meilleur quoiqu’il arrive. Personnellement, cela ne me fait pas peur. Je suis là pour jouer au foot et tout donner donc si je participe, je serais très content. » Thierry Henry aussi.

On rigolera moins quand le PSG posera son veto.

