Grande nouvelle pour Warren Zaïre-Emery !

Une bonne chose de faite.

Moins de 24 heures après avoir été tenu en échec par Nice (1-1), Warren Zaïre-Emery a reçu une nouvelle qui a égayé sa semaine : le prodige a obtenu son baccalauréat STMG ce lundi. Au travers d’une vidéo où on le voit notamment en cours d’anglais mais aussi le jour d’un de ses oraux, le PSG a félicité son joueur de 18 ans sur les réseaux sociaux. WZE a fini avec une moyenne de 10.96, qui a fait dire à son père, Franck, « oh la la, juste hein ! » Alors qu’il avait déjà passé quelques épreuves l’an passé, sa participation à l’Euro cet été l’avait poussé à demander un report de ses dernières matières, qu’il a finalement passées en septembre. « Maintenant, je vais pouvoir bien me concentrer sur le football », a-t-il savouré avant de filer à Clairefontaine rejoindre l’équipe de France.

Suivez Warren Zaïre-Emery dans ses épreuves du Baccalauréat jusqu'au résultat final, tombé aujourd'hui ! 👏🎓✅ pic.twitter.com/DzGqiqreMV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 7, 2024

Suffisant pour comprendre les tactiques de Luis Enrique ?

