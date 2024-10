Pronostic Belgique France : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations des Bleus

Envie de parier sans trop de pression sur le match des Bleus de ce lundi soir ? Après notre 2/3 sur Israël – France, on vous donne nos pronostics Belgique France. Et pour les jouer, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire !

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics Belgique France !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Belgique France

► Le pari « Victoire France » est coté à 2,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 235€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « France gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 » est coté à 5,10 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

La Belgique veut enfin sa revanche

La génération dorée belge aura été certainement marquée par son revers en demi-finale du Mondial 2018 face à la France. Certainement supérieurs sur le plan du jeu, les Belges sont tombés dans le piège tricolore et ont vu quelques jours plus tard, leurs vainqueurs s’imposer en finale face à la Croatie. Cette défaite semble avoir marqué le début du déclin des Diables Rouges qui ont été éliminés en quart de l’Euro 2020 et dès la phase de poule au Mondial 2022. Lors du dernier Euro, les Belges ont de nouveau croisé la route des Français pour une nouvelle défaite, cette fois en 8e. En septembre, le capitaine De Bruyne avait permis à son équipe de s’imposer contre Israël avec un doublé (3-1). En revanche, le Citizen n’avait rien pu faire une nouvelle fois face à la France (2-0). Jeudi dernier, les Diables rouges ont très mal débuté en Italie mais ont profité de leur supériorité numérique pour revenir au score (2-2).

La France s’en sort encore

Depuis sa prise de fonction, Didier Deschamps a souvent permis à son équipe d’aller loin dans les grandes compétitions internationales, avec comme point d’orgue le titre mondial de 2018. Pourtant demi-finaliste du dernier Euro, le sélectionneur a reçu de nombreuses critiques sur le jeu de son équipe. Les méformes de Mbappé et Griezmann ne l’ont pas aidé. Maintenu à son poste en prévision du Mondial 2026, le technicien tricolore n’a pas tout révolutionné. Il s’appuie sur les clés de sa réussite tout en essayant d’apporter une animation offensive un peu plus complète. Surprise d’entrée par l’Italie en ouverture de la Ligue des Nations (1-3), la France s’était reprise quelques jours plus tard en septembre face à la Belgique avec un très bon Dembélé (2-0). Pour son premier match de ce rassemblement, la sélection tricolore a fait le job en Hongrie face à Israël (1-4) mais n’a pas spécialement convaincu dans le jeu.

La Belgique sans Lukaku ni De Bruyne

En froid avec le sélectionneur Tedesco, Courtois ne veut plus porter le maillot des Diables Rouges tant que ce dernier est en place. De son côté, Romelu Lukaku ne se sentait pas au mieux physiquement et a décidé de ne pas répondre favorablement à la sélection. Lui aussi en plein doute au sujet sur sa carrière internationale, Kevin de Bruyne est blessé. Onana est également forfait à la récupération. Deschamps est lui privé de Griezmann (retraite) et Mbappé. Préservé après une blessure, le Madrilène aurait été aperçu dans une boîte suédoise jeudi soir. Lui qui semblait amener à être la figure de proue de la France semble en train de perdre son intérêt pour les Bleus. En son absence, Tchouaméni a hérité du brassard de capitaine et est avec Maignan et Koundé, les leaders de cette équipe. Enfin de retour avec les Bleus, Nkunku a su marquer son 1er but en Equipe de France.

Les compositions probables pour ce Belgique – France :

Belgique : Casteels – Castagne, Faes, Debast, Theate – Tielemans, Mangala – Lukebakio, De Ketelaere, Doku – Openda.

France : Maignan – Koundé, Konaté, Saliba, T. Hernandez – Fofana, Koné – Dembélé, Olise, Barcola – Kolo Muani.

La France bat encore la Belgique ?

Ce lundi, les Belges espèrent finalement obtenir leur revanche après plusieurs échecs cruciaux contre les Bleus. Mais bénéficiant d’un avantage psychologique, l’équipe de France semble toujours pouvoir s’appuyer sur sa réussite et sur une certaine continuité pour accrocher des résultats. Sans tout bouleverser, Deschamps essaie d’apporter des ajustements dans son animation offensive pour devenir plus dangereux collectivement et moins dépendre d’un coup de génie de l’un de ses joueurs. Les incorporations des Olise ou Nkunku vont dans ce sens, avec les confirmations attendues pour Dembélé et Barcola.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Belgique France

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Belgique France ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en choisissant l’offre correspondante ;

chez en choisissant l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics France Belgique avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en bonus de 100€ en bonus avec Betclic

– 100€ de bonus DIRECT (Dépose 100€ et Mise avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Belgique France détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Didier Deschamps : « Je n’ai pas entendu les sifflets »