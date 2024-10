Pronostic Israël France : Analyse, cotes et prono du match des Bleus en Ligue des nations

Pour parier sur la petite cote des Bleus, rien de mieux que ZEbet qui vous offre jusqu’à 100€ DIRECT. Vous pariez jusqu’à 100€ et vous récupérez FORCEMENT 100€, c’est à dire que 100€ de Bonus vont s’ajouter à votre gain éventuel ! De notre côté, on vous donne nos pronostics Israël – France

Israël, un cap compliqué à franchir

Promue au plus haut niveau de la Ligue des Nations grâce à sa première place de son groupe en Ligue B devant l’Albanie et l’Islande, la sélection israélienne souffre pour l’instant. En effet, lors de leurs deux premiers matchs, les hommes de Rab Ben Shimon se sont inclinés contre la Belgique (3-1) et face à l’Italie (1-2). Dernier de son groupe, Israël s’attend à une rencontre compliquée face à l’équipe de France. Les derniers succès obtenus par les joueurs israéliens l’ont été contre des nations de second plan comme Andorre, ou le Belarus. Incapable de se qualifier pour le dernier Euro, la sélection israélienne a connu une seule fois les joies d’une participation à une phase finale de grand tournoi, lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique.

La France se cherche

Finaliste du dernier Mondial, la France s’est hissée dans le dernier carré du dernier Euro. Si ce résultat est plutôt correct, le jeu produit par la sélection tricolore a levé de nombreux doutes. La méthode Deschamps commence à être de plus en plus critiquée, le sélectionneur ayant presque toujours favorisé le résultat au détriment de la qualité de jeu. Les derniers échecs, combinés avec ce manque de jeu, ont remis en cause cette position. Pour son premier match après l’Euro, les Bleus n’ont pas rassuré en s’inclinant face à une Italie, loin d’être au meilleur de sa forme (1-3). Finalement, l’orgueil tricolore a permis aux partenaires de Mike Maignan de se reprendre face à la Belgique (2-0) avec un très bon Ousmane Démbélé.

Les Bleus sans Griezmann et Mbappé

Pour affronter l’équipe de France, le sélectionneur israélien s’appuie sur un groupe assez classique. Composé majoritairement par des éléments évoluant dans leur championnat national, Israël compte aussi sur quelques éléments qui se sont très bien exportés. On pense en premier lieu à l’attaquant de Leeds, Manor Solomon et au très prometteur milieu de Salzbourg, Oscar Gloukh. En plus, de ces 2 joueurs, les Bleu-Ciel et Blancs peuvent compter sur le capitaine Dasa (Dynamo Moscou) et sur deux attaquants évoluant en MLS avec Baribo et Abada. A la surprise générale, à quelques jours de ce rassemblement, Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale Son absence s’ajoute à celle de Mbappé, laissé à la disposition du Real Madrid pour se ménager. Et comme Kanté est blessé, nous verrons donc jeudi une équipe de France new-look avec un nouveau capitaine. De plus, cette sélection est rajeunie avec seulement 2 joueurs de champ trentenaires : Digne et Clauss. Ousmane Dembélé avec ses 51 capes sera le plus expérimenté du groupe. Sur le front de l’attaque, Barcola devrait prendre le côté gauche tandis que Dembélé devrait être son penchant à droite. Pour le poste d’avant-centre, Thuram part favori devant Kolo Muani. Etincelant avec le Bayern, Michael Olise ne sait pas comment il va être utilisé avec les Bleus, soit en numéro 10 soit sur un côté.

Les compositions probables pour ce Israël – France :

Israël : Gerafi – Nachmias, Shlomo, Gandelman – Jehezkel, Lavi, Abu-Fani, Gropper – Solomon, Gloukh – Khalaili France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Tchouaméni, Fofana (Koné)- Dembélé, Olise, Barcola – Thuram

La France fait le minimum face à Israël ?

Attendue au tournant, cette nouvelle équipe de France peut démontrer qu’elle est capable de briller sans ses stars. De plus, cette sélection sait qu’elle sera jugée sur sa qualité de jeu, très pauvre lors du dernier Euro. Si la défense a donné satisfaction lors des dernières sorties, l’animation offensive et la relation milieu-attaquant va être particulièrement observée. Toujours dans le coup pour la première place, la France doit obligatoirement s’imposer contre Israël qui, au vu de ses 2 premiers matchs dans cette poule (2 défaites) et de son expérience, est sans doute l’équipe la plus. Si les Tricolores doivent également séduire leurs supporters en proposant un jeu plus offensif, ils pourraient se contenter d’une petite victoire comme face à la Belgique lors de ce match joué en Hongrie.

