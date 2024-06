La police allemande a tiré sur un homme muni d’une hache près d’une fan zone

Selon le média allemand Bild, la police allemande est intervenue ce dimanche vers 12h30 environ aux abords d’une fan zone à Hambourg, alors qu’un homme menaçait des supporters néerlandais, muni d’une hache et d’un cocktail molotov. Les forces de l’ordre ont d’abord tenté d’interpeller l’homme en utilisant un spray au poivre, avant de tirer plusieurs coups de feu afin de l’abattre. L’intéressé serait pour l’heure grièvement blessé, et a été emmené à l’hôpital en ambulance, alors que le secteur de la fan zone en question a été momentanément bouclé. Pour rappel, le Volksparkstadion d’Hambourg sera le théâtre de la rencontre entre la Pologne et les Pays-Bas, qui démarrera à 15 heures.

