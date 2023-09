Le Portugal dissout le Luxembourg

Portugal 9-0 Luxembourg

Buts : Inácio (12e, 45e+4), Ramos (18e, 34e), Jota (57e, 77e), Horta (67e), Fernandes (83e), Félix (88e)

Portugoaaaaaaaalllllllll.

La Seleção a régalé le public de Faro ce lundi face au Luxembourg en signant la plus large victoire de son histoire (9-0). Auteur d’un but et trois passes décisives, l’indispensable Bruno Fernandes a encore rayonné. Son exter a trouvé la tête de Gonçalo Inácio pour l’ouverture du score (1-0, 12e), et son sens du pressing a abouti au deuxième but des siens, signé Gonçalo Ramos, d’une frappe rasante du gauche (2-0, 18e). L’attaquant du PSG a parfaitement profité de la suspension de Cristiano Ronaldo puisqu’il a récidivé, après un déboulé de Rafael Leão, en fixant Maxime Chanot (3-0, 34e). Inácio l’a imité juste avant la mi-temps, à nouveau sur un caviar de Fernandes, en profitant de l’absence de marquage (4-0, 45e+4).

Diogo Jota a lui aussi participé à la fête : si son ciseau a filé à côté (30e), le joueur de Liverpool, mis sur orbite par Bruno Fernandes (who else ?), a battu Anthony Moris d’une frappe puissante sous la barre (5-0, 57e). Il a soigné ses stats en y ajoutant une offrande pour Ricardo Horta, qui a envoyé une sacoche dans la cage (6-0, 67e), et un autre but, plein d’opportunisme (7-0, 77e). Fernandes a conclu un contre éclair (8-0, 83e) et João Félix a clos le festival d’un bel enroulé à l’entrée de la surface (9-0, 88e). La Seleção touche la qualification du doigt puisqu’elle compte huit points d’avance sur le Luxembourg, avec quatre matchs à jouer.

Quand Cristiano n’est pas là, les souris dansent…

Portugal (4-2-3-1) : Costa – Semedo (Cancelo, 61e), Dias, Inácio, Dalot – Fernandes, Danilo (Neves, 75e) – Silva (Horta, 61e), Jota, Leão (Otavio, 75e) – Ramos (Félix, 61e). Sélectionneur : Roberto Martinez.

Luxembourg (4-5-1) : Moris – Pinto (Thill, 54e), Chanot (Korac, 78e), Mahmutovic, Jans – Borges, Rupil (Thill, 46e), Barreiro, Sinani, Bohnert (Gerson, 46e) – Curci (Carlson, 46e). Sélectionneur : Luc Holtz.

