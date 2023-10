Roy Keane ne veut plus voir Bruno Fernandes capitaine de Manchester United

Un Bruno qui prend cher et qui ne s’appelle pas Genesio !

Du haut des 478 matchs avec Manchester United, Roy Keane fait partie des voix qui comptent lorsqu’il s’agit d’évoquer les Manchester United. Rarement avare de sortie saillante, l’Irlandais, aujourd’hui consultant pour la Sky, avait évidemment des choses à dire après la déroute à domicile face au voisin City (0-3). Dans son viseur, Bruno Fernandes. Pas opposé à la présence de l’ancien feu-follet du Sporting sur le terrain, « un footballeur brillant », Keane a essentiellement un problème à le voir capitaine de son club. Parmi les dix joueurs les plus anciens de l’effectif, le Portugais arrivé en janvier 2020, a pour lui de connaître la maison et de faire partie des meubles. De là à avoir une âme de leader ? Loin s’en faut selon l’ancien récupérateur, qui a trouvé l’attitude numéro 18 « inacceptable » : « Après l’avoir vu jouer aujourd’hui, je lui retirerai à 100% le capitanat. Je sais que c’est une décision énorme, mais même s’ils ont retiré le brassard à Maguire, Fernandes non-plus n’a pas l’étoffe d’un capitaine. »

Harry Maguire destitué de son rôle plus qu’honorifique, c’est sur Bruno Fernandes qu’Erik Ten Hag a jeté son dévolu cet été. Une décision sur laquelle Keane aimerait voir le Néerlandais revenir aujourd’hui : « C’est un joueur talentueux, sans aucun doute. Mais ce que j’ai vu aujourd’hui […] ses pleurnicheries, ses gémissements, il lève tout le temps les bras en l’air. Ce n’est vraiment pas acceptable. De ce qu’on a vu aujourd’hui, on devrait lui retirer le brassard […] il est l’opposé de ce que je souhaiterai d’un capitaine. » Avec deux buts et deux passes décisives depuis le début de saison, Fernandes est impliqué sur plus d’un tiers des buts de son équipe en championnat. Mais à l’heure où Manchester United pointe à la huitième place de Premier League avec seulement 11 buts en 10 matchs, pas certain que cela suffise pour un capitaine, qui joue, de plus, meneur de jeu.

L’orage gronde à Manchester et les anciennes gloires ne laisseront rien passer.

