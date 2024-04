Deux nouveaux joueurs intronisés au Hall of Fame de la Premier League

John Legend et le prince Andrew.

Ce lundi, la Premier League a intronisé deux nouveaux membres à son Hall of Fame des plus grandes légendes de l’histoire du championnat. Quinze joueurs avaient été présélectionnés cette année, dont notamment Eden Hazard, Sol Campbell ou encore Yaya Touré. Ce sont finalement John Terry et Andy Cole qui ont été choisis par des votants du monde entier et un jury pour rejoindre ce fameux « temple de la renommée ». Les deux hommes ont tous les deux remporté cinq fois le championnat au cours de leur carrière, avec Chelsea pour Terry et avec Manchester United pour Cole.

Un peu plus tôt dans l’année, Ashley Cole avait lui aussi été intronisé à cette liste prestigieuse. Depuis 2021, le Hall of Fame a récompensé 22 joueurs et deux entraîneurs. Parmi eux, on retrouve bien sûr Thierry Henry, Alan Shearer, Wayne Rooney ou encore Frank Lampard. Seules les performances en Premier League sont prises en compte pour ce titre honorifique. Il existe plusieurs critères d’attribution pour être nommés, tels que le nombre d’apparitions en championnat, de buts ou encore de trophées remportés.

🏅 Ashley Cole 🏅 Andrew Cole 🏅 John Terry Your 2024 #PLHallOfFame inductees! pic.twitter.com/ZV2hm55hLI — Premier League (@premierleague) April 22, 2024

La magie d’Internet pourra peut-être faire en sorte d’élire Harry Maguire dans cette liste prestigieuse un jour ou l’autre.