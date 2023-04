Leicester a trouvé un nouvel entraîneur et une légende des Blues pour l'accompagner

Hervé Renard n’était plus disponible pour entraîner les Foxes.

Dean Smith a été nommé entraîneur de Leicester jusqu’à la fin de la saison, a annoncé ce lundi soir le dix-neuvième de Premier League. L’ancien entraîneur de Brentford (2015-2018), d’Aston Villa (2018-2021) et de Norwich (2021-2022) remplace Brendan Rodgers, limogé le 2 avril dernier. L’entraîneur de 52 ans dirigera son premier match sur le banc des Foxes ce samedi lors du déplacement à Manchester City. À huit journées de l’épilogue de la saison, Smith aura la lourde tâche d’assurer le maintien de Leicester, actuellement à deux points du premier non-relégable, Everton. Pour cela, il pourra s’appuyer sur un adjoint qui connaît bien les joutes de ce championnat : John Terry (492 matchs joués en Premier League).

We are pleased to announce the appointment of Dean Smith as the Club’s First Team Manager until the end of the 22/23 season 🔷

— Leicester City (@LCFC) April 10, 2023