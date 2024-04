Unai Emery va prolonger avec Aston Villa

Unai mérite.

En poste à Aston Villa depuis 2022, Unai Emery va étendre son séjour du côté de Birmingham. The Athletic a révélé ce mardi que le club et le coach espagnol s’étaient mis d’accord pour prolonger son contrat jusqu’à 2027. Cette décision intervient alors que les Villans connaissent une des meilleures saisons de leur histoire moderne : les coéquipiers de Lucas Digne sont 4e de Premier League et se sont qualifiés jeudi dernier pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence en éliminant Lille. Les dirigeants du club anglais auraient même l’intention de faire d’Emery « leur version de Sir Alex Ferguson ».

L’ancien du PSG était arrivé en Angleterre il y a deux ans en provenance de Villarreal. Dès ses premiers matchs, le technicien basque avait insufflé un nouveau souffle à Aston Villa : il avait sauvé une saison 2022-2023 bien mal embarquée, faisant passer le club de la 14e à la 7e place. Cette saison, les Villans rêvent encore plus grand : leur 4e place à quatre journées de la fin du championnat leur permet d’espérer une qualification en Ligue des champions.

Si ça peut permettre au PSG de venger la France de Dibu Martinez, on prend.