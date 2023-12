Revivez le tirage des 8es de Ligue des champions

12h30 : Bien sûr que Paris peut sortir, @Tony Cascavairelles. Dream Bigger ! Pour info, match aller à Paname le 13 février, retour à San Sebastián le 5 mars !

12h21 : Clément Gavard me souffle dans l’oreillette que pour Paris, ce sera les retrouvailles avec Hamari Traoré, qui avait donné la victoire au Stade rennais face au club de la capitale, la saison passée au Roazhon Park.

12h20 : On récapitule tout !

𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫 : 13-14 et 20-21 fév.2024 𝐑𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 : 5-6 et 12-13 mar. 2024 #TirageLDC | #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/09nRJIqLhq

12h19 : LEIZPIG-REAL !

12h18 : ET COPENHAGUE-CITY !

12h18 : LAZIO-BAYERN !

12h17 : Au tour de la LAZIO !

12h17 : Eh bien ce sera DORTMUND !

12h16 : Qui pour affronter le PSV ?

12h16 : INTER-ATLÉTICO ENSUITE !

12h14 : PARIS SAINT-GERMAIN !!!

12h14 : Ce sera NAPLES-BARÇA !

12h14 : NAPOLI…

12h13 : PORTO-ARSENAL !

12h12 : FC PORTO !

12h11 : Encore du blabla…

12h10 : Ça va commencer !

12h09 : Balancez vos pronos !

12h07 : John Terry vient tirer les boules !

12h05 : Bonjour Claudio Ranieri Giorgio Marchetti.

12h04 : On me dit dans l’oreillette que le tirage sera effectué par le district de l’Indre.

11h57 : Pour rappel, si vous ne connaissez pas l’hymne de la Champions, le voilà.

11h53 : Ça regarde sur quoi chez vous ? Team Canal ici.

11h52 : On vous rappelle le topo. Les premiers rencontrent les deuxièmes, ce qui donne pour Paname : Arsenal, Dortmund, l’Atléti, le Barça, le Real, le Bayern, la Real Sociedad (!) ou City. Copenhague, Inter, Lazio, Leipzig, Napoli, Porto et PSV complètent le paquet des losers.

What's the best Round of 16 tie you can make? 😈

*No side can face another team from the same national association#UCLdraw pic.twitter.com/PgbNzSElFl

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 18, 2023