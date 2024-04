Pronostic Aston Villa Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa a dépassé Chelsea

Aston Villa maintient sa performance depuis le début de la saison. Sous la direction d’Unai Emery, dont le contrat a récemment été prolongé, l’équipe occupe actuellement la 4e place du classement, à quelques journées de la fin du championnat, ce qui signifie une qualification potentielle pour la prochaine Ligue des champions. Le club anglais continue d’accroître son avance sur son poursuivant, Tottenham, qui affiche désormais un retard de six points sur Aston Villa (avec deux matchs de retard). Les joueurs de Birmingham ont enchaîné deux victoires lors de leurs deux derniers matchs, réalisant notamment une performance remarquable en battant Arsenal, un prétendant au titre, sur un score de 0-2 à l’extérieur. La semaine précédente, ils ont également remporté leur match contre Bournemouth sur un score de 3-1. Par ailleurs, Aston Villa s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence en éliminant Lille lors d’une séance de tirs au but la semaine dernière.

Comme la dernière saison, Chelsea éprouve d’énormes difficultés. Actuellement 9e de Premier League, le club semble maintenant hors course pour la Coupe d’Europe la saison prochaine, avec un retard de 6 points sur le 6e du championnat, Tottenham. Les joueurs de Pochettino, qui avaient remporté une victoire éclatante à domicile contre Everton (6-0), ont subi une défaite sévère cette semaine face à Arsenal. En effet, lors de leur déplacement sur la pelouse du prétendant au titre, les visiteurs ont été battus lourdement sur le score de 5-0 par leurs rivaux. Une défaite qui passe mal pour les supporters. Après la défaite en finale de League Cup face à Liverpool, et celle en demi de Cup face à City, Chelsea n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison et devrait lâcher. Le meilleur buteur Villan, Watkins, qui n’a pas marqué lors du dernier match de son équipe, aura sans doute faim.

