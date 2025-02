Disasi quitte temporairement Chelsea

Le prêteur continue à prêter.

On le disait coincé à Chelsea, mais Axel Disasi devrait finalement troquer le bleu londonien pour le claret and blue d’Aston Villa. Après des jours de tractations, les Villans et les Blues ont officialisé un prêt de six mois sans option d’achat mais pour 6 millions d’euros de frais selon la BBC. L’international français, arrivé il y a à peine six mois en Premier League, s’apprête donc à plier bagage direction les West Midlands.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Axel Disasi from Chelsea. pic.twitter.com/bjApaDCMDJ — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 4, 2025

Dans les dernière minutes

Finalement, Chelsea a fini par lâcher Axel Disasi dans le money time du mercato. Unai Emery voulait du renfort derrière pour viser plus haut ? Il l’a eu. Si Villa n’est pour l’instant « que » 8e, les hommes de Birmingham ne sont qu’à deux victoires de Chelsea, actuel 4e. La Ligue des champions n’a jamais semblé aussi accessible. Et il y a aussi un huitième de finale à jouer en mars !

Et si on fait le bilan, le mercato d’hiver d’Aston Villa c’est : Rashford, Asensio, Malen et Disasi. Rien que ça.

