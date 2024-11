Pronostic Chelsea Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea fait le taf à Villa

Sur la lancée de sa bonne fin de saison, Chelsea réalise un début d’exercice très intéressant. Après 12 journées, les Blues se retrouvent en 3e position et ont une très bonne opportunité de grimper au classement ou de revenir sur les équipes de tête car dans le même temps Liverpool défie Man City. Lors des dernières semaines, les hommes de Marescas ont enchaîné les rencontres face aux grosses cylindrées anglaises. Battu lors de la 1ière journée par Man City, Chelsea vient d’affronter successivement Nottingham (7e), Brighton (5e), Newcastle, Manchester United, Liverpool et Arsenal. Lors de ce passage, les partenaires de Wesley Fofana se sont seulement inclinés contre les Reds. La semaine passée, les Blues ont profité d’un déplacement nettement plus abordable au King Power Stadium de Leicester pour ramener 3 points (1-2) grâce à Jackson (7 buts en 12 matchs de PL déjà) et Fernandez. En milieu de semaine, les Londoniens étaient engagés en Coupe d’Europe où ils ont fait le taf face à Heidenheim avec des buts de Nkunku et Mudryk. Comme il le fait depuis le début de saison, Maresca avait aligné une équipe fortement remaniée et devrait profiter d’un XI titulaire frais face à Aston Villa, avec Jackson, Palmer, Lavia, Fofana, Madueke, Colwill ou Caicedo.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Aston Villa sort de deux très belles saisons qui lui ont permis de retrouver la Ligue des champions. Le club de Birmingham semble toutefois subir le contrecoup de l’enchaînement des rencontres puisqu’il est sur une série de 7 matchs toutes compétitions confondues sans le moindre succès. En Premier League, les Villans sont aussi dans le dur avec une seule victoire lors des 7 dernières journées, ce qui les laisse à la 8e place. Toutefois, les hommes d’Emery sont toujours dans le coup puisqu’ils sont seulement à 3 points de leur adversaire du jour. Battu logiquement à Liverpool, Villa a limité la casse la semaine passée face à Palace (2-2) en égalisant par Barkley en fin de rencontre. Sur la scène européenne, les Villans sont également dans le dur puisqu’ils ont perdu à Bruges (1-0) et n’ont pas pu faire mieux qu’un nul contre la Juventus. Malgré un effectif de qualité, Emery a moins de possibilités de turnover dans son groupe. Watkins ou Tielemans enchaînent et accumulent de la fatigue. Avec son XI titulaire préservé cette semaine en Europe, Chelsea et sa fraîcheur devrait prendre le meilleur sur Aston Villa. ► Le pari « Victoire Chelsea » est coté à 1,66 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Jackson buteur » est coté à 2,50 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 250€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Chelsea – Aston Villa

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Chelsea – Aston Villa sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Chelsea – Aston Villa avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonuschez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Chelsea Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

League Cup : Christopher Nkunku porte Chelsea, Manchester City et Aston Villa assurent