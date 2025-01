Aston Villa joue un mauvais tour à Arsenal

Arsenal 2-2 Aston Villa

Buts : Martinelli (35e), Havertz (55e) // Tielemans (60e), Watkins (68e)

No Saliba, no party.

Arsenal a perdu deux points précieux dans la course au titre samedi contre Aston Villa (2-2). William Saliba était forfait et comme souvent, les Gunners l’ont payé – depuis 2022, seulement 38% de succès en Premier League sans le défenseur français (cinq victoires en 13 matchs). Leandro Trossard avait pourtant mis les Londoniens sur le chemin des trois points avec deux centres décisifs pour Gabriel Martinelli (1-0, 35e) et Kai Havertz (2-0, 55e).

⚽️ MARTINELLI OUVRE LE SCORE POUR LES GUNNERS ! Martinez n'arrive pas à ressortir le ballon qui dépasse entièrement la ligne de but et fait vibrer la montre de l'arbitre ⌚️#ARSAVL | #PremierLeague pic.twitter.com/JaFOY3lX5e — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 18, 2025

Pas en reste pour ce qui est de façonner des galettes, Lucas Digne a relancé Villa en déposant la sienne sur la tête de Youri Tielemans (2-1, 60e). Matty Cash a ensuite pris le relais en délivrant une offrande vers Ollie Watkins, qui a égalisé en envoyant le ballon sous la barre (2-2, 69e). Mikel Merino a bien cru délivrer l’Emirates dans le money time, mais son but été refusé en raison d’une déviation de la main de Kai Havertz (87e). Liverpool peut se frotter les mains : le leader compte six points d’avance sur son dauphin, avec un match en moins.

Méchants Villans !

500€ à gagner sur la Bundesliga et la Premier League ce week-end !