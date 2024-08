Arsenal se défait d’Aston Villa

Aston Villa 0-2 Arsenal

Buts : Trossard (67e) et Partey (77e)

Visiblement, Arsenal ne compte pas réaliser une saison moins bonne que la précédente.

Deuxièmes de Premier League en 2023-2024 et adversaires d’Aston Villa lors de la deuxième journée du championnat anglais cru 2024-2025, les Gunners restent toujours aussi redoutables. La preuve ce samedi avec une nouvelle victoire face aux Villans, qui succède à celle contre Wolverhampton pour la reprise. Pourtant, les visiteurs ont beaucoup souffert. Mais les locaux, qui se sont procuré de belles occasions par Ollie Watkins ou Amadou Onana, n’ont pas su se montrer réalistes et se sont donc laissés piéger.

Car en milieu de deuxième période, Leandro Trossard a trouvé la faille : sur un service en retrait de Bukayo Saka, le Belge a trompé Emiliano Martinez et donné un précieux avantage aux siens. Avant ce but décisif, seul l’ailier anglais avait inquiété le gardien argentin, et les Canonniers ne semblaient pas en mesure de prendre les devants. Fausse impression, puisque les Londoniens ont ensuite fait le break par Thomas Partey (passe décisive de… Saka) et ont donc récupéré les trois points.

Unai Emery, démission !

