Pronostic Aston Villa Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal s’impose dans le choc face à Aston Villa

Depuis l’arrivée d’Unai Emery, Aston Villa ne cesse de progresser. L’an passé, les Villans ont réalisé un superbe exercice, conclu en 4e position. À la faveur de cette place, le club de Birmingham disputera la prochaine campagne de Ligue des champions. Le seul regret vient certainement de cette élimination surprenante en demi-finales de la Ligue Conférence face à l’Olympiakos. Avec les objectifs grandissants, Villa s’est renforcé durant le mercato en enrôlant Onana, Barkley ou Maatsen. De plus, Emery a su conserver son buteur Ollie Watkins, auteur d’une superbe saison avec 19 buts et 13 passes décisives et qui a également été efficace avec l’Angleterre lors de l’Euro 2024. Pour lancer cette nouvelle saison, Aston Villa est allé s’imposer à West Ham (1-2). Lors de cette rencontre, les Villans ont failli payer cher leur manque d’efficacité offensive. Après avoir ouvert le score par la recrue belge Onana, Villa a eu plusieurs opportunités de tuer le match mais les attaquants de Birmingham ont pêché dans le dernier geste. Par la suite, Villa s’est fait peur tout seul en concédant bêtement un penalty transformé par Paquetá. Rentré en cours de match, Duran a montré ses excellentes dispositions pour donner les 3 points à sa formation.

