  • Premier League
  • J10
  • Liverpool-Aston Villa (2-0)

Liverpool stoppe enfin l'hémorragie

Liverpool 20 Aston Villa

Buts : Salah (45e+1), Gravenberch (58e)

Les affaires reprennent.

Battu lors de ses quatre derniers matchs de Premier League, Liverpool a retrouvé des couleurs contre Aston Villa à Anfield (2-0). Tout n’est pas réglé puisque Giorgi Mamardashvili a dû se déployer plusieurs fois en première période, mais les protégés d’Arne Slot ont obtenu leur premier clean sheet depuis le 14 septembre. Dans la surface adverse, Hugo Ekitike a inscrit un but de la tête, refusé logiquement pour une position de hors-jeu (43e). Le champion a profité de deux erreurs de relance pour piquer. La première d’Emiliano Martinez, la deuxième de Pau Torres.

Le gardien argentin a raté sa passe et Mohamed Salah a immédiatement propulsé le ballon au fond, du droit, une fois n’est pas coutume (1-0, 45e+1). Le défenseur espagnol, lui, a voulu allonger, mais a trouvé Virgil van Dijk : trois passes plus tard, Ryan Gravenberch faisait le break à l’entrée de la surface avec une frappe du gauche déviée (2-0, 58e). Revoilà Liverpool dans le coup, et virtuellement troisième, toujours à sept points d’Arsenal.

Ce qui est pris n’est plus à prendre, et tant mieux, car il faudra se coltiner le Real Madrid et Manchester City la semaine prochaine.

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d'euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu'à cette enquête.

