Liverpool stoppe enfin l'hémorragie

Liverpool 2–0 Aston Villa

Buts : Salah (45e+1), Gravenberch (58e)

Les affaires reprennent.

Battu lors de ses quatre derniers matchs de Premier League, Liverpool a retrouvé des couleurs contre Aston Villa à Anfield (2-0). Tout n’est pas réglé puisque Giorgi Mamardashvili a dû se déployer plusieurs fois en première période, mais les protégés d’Arne Slot ont obtenu leur premier clean sheet depuis le 14 septembre. Dans la surface adverse, Hugo Ekitike a inscrit un but de la tête, refusé logiquement pour une position de hors-jeu (43e). Le champion a profité de deux erreurs de relance pour piquer. La première d’Emiliano Martinez, la deuxième de Pau Torres.

LA BOULETTE DE MARTINEZ ET SALAH EN PROFITE 🥶 Le gardien de Villa se manque complètement et l'Egyptien finit, du pied droit s'il vous plaît 💫#LIVAVL | #PremierLeague pic.twitter.com/VGbIJd9kfZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 1, 2025

Le gardien argentin a raté sa passe et Mohamed Salah a immédiatement propulsé le ballon au fond, du droit, une fois n’est pas coutume (1-0, 45e+1). Le défenseur espagnol, lui, a voulu allonger, mais a trouvé Virgil van Dijk : trois passes plus tard, Ryan Gravenberch faisait le break à l’entrée de la surface avec une frappe du gauche déviée (2-0, 58e). Revoilà Liverpool dans le coup, et virtuellement troisième, toujours à sept points d’Arsenal.

Ce qui est pris n’est plus à prendre, et tant mieux, car il faudra se coltiner le Real Madrid et Manchester City la semaine prochaine.

