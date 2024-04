Pronostic Chelsea Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea profite des absences à Man U

Chelsea connait des exercices compliqués depuis que Todd Boehly a repris le club. L’Américain a investi énormément sur son effectif, sans en voir encore les bénéfices. Cet été, il avait confié la charge du sportif à Mauricio Pochettino qui connait très bien la Premier League pour avoir évolué pendant plusieurs saisons à Tottenham. L’Argentin a fait face à des absences importantes au cours de la saison mais n’a pas non plus su imposer sa patte sur le jeu de sa formation. Battu en finale de la Carabao Cup par Liverpool, Chelsea jouera gros en FA Cup où il affrontera Man City en demi-finale. En Premier League, les partenaires de Callagher n’ont pas beaucoup d’espoir puisqu’ils sont calés à la 12e place à 17 points d’une place européenne et à 8 unités du 6e, Man U. Le week-end dernier, les Blues ont souffert face à un relégable, Burnley. Lors de cette rencontre, les Londoniens ont pourtant connu un coup du sort avec un penalty litigieux accordé pour une faute d’Assignon, qui lui a valu un carton rouge. En tête au tableau d’affichage et en supériorité numérique, Chelsea s’est contenté du nul (2-2). Invaincu lors des 5 dernières journées de championnat, le club londonien espère renouer avec la victoire face à Man U et compte pour cela sur Cole Palmer, auteur d’un doublé face à Burnley et de 4 buts sur les 3 derniers matchs.

De son côté, Manchester United n’est pas au mieux avec une 6e place. Les Red Devils accusent 9 points de retard sur Tottenham, qui occupe pour l’instar le dernier strapontin européen. A l’instar de Chelsea, United a été bousculé le week-end dernier par une équipe de bas de tableau, Brentford. Dominateurs, les Bees ont eu de nombreuses opportunités d’ouvrir le score face aux hommes d’Erik ten Hag. Finalement, comme souvent, Man U est parvenu sur un coup à faire la différence, ce fut le cas par Mount dans le temps additionnel. Buteur à la 96e minute, l’ancien de Chelsea pensait offrir la victoire à son équipe mais a vu ses partenaires craquer sur le coup d’envoi pour un nul plus que logique (1-1). Déjà privé des Shaw, Malacia, Evans, ou Martial, Ten Hag a vu Lindelof et Martinez se blesser durant la semaine d’entrainement. Pour cette affiche, Chelsea devrait trouver la faille face à un Manchester United diminué défensivement.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

