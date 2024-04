Tombeur du Red Star, Nîmes respire un grand coup

Nîmes 1-0 Red Star

But : Camara (14e) pour les Crocos

Un succès capital.

En course pour arracher son maintien, le Nîmes olympique vient de décrocher l’un des plus beaux succès de sa saison contre le Red Star, une semaine après avoir fait tomber Orléans (1-0). Face au leader audonien, déjà promu et assuré du titre, les Crocos ont ouvert le score dès la fin du premier quart d’heure, pour ne plus jamais lâcher ce maigre avantage. Ismaël Camara s’y est repris par deux fois pour faire trembler les filets du Red Star mais c’est bien lui a permis aux siens d’arracher un deuxième succès consécutif, après n’avoir plus gagné depuis le 8 mars.

Les locaux ont crânement joué leur chance, face à une équipe du Red Star qui a pourtant fait son match, avec l’objectif du maintien dans un coin de leur tête. Après avoir manqué quelques grosses situations en deuxième période côté nîmois, le tacle salvateur de Waly Diouf en toute fin de match a eu un goût de but, alors que les supporters locaux avaient déjà allumé les fumigènes en guise de célébration. Si la saison des hommes d’Habib Beye est déjà écrite, il reste en revanche à Nîmes et son coach Adil Hermach, trois matchs pour rester en troisième division, alors que les sudistes sont ce soir 11e avec trois points d’avance sur Villefranche, 13e et premier relégable.

La fin de saison s’annonce stressante pour les supporters des Crocos.