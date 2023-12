Le Red Star dompte Nîmes pour la dernière de la tribune Rino Della Negra

Red Star 2-0 Nîmes Olympique

Buts : Durand (2e) & Anani (10e)

Des adieux réussis.

Décalé ce samedi à 19h30 pour pouvoir fêter comme il se doit la dernière de l’historique tribune Ouest Rino Della Negra, construite en 1922 mais bientôt détruite dans le cadre de la rénovation de Bauer, ce choc d’historiques entre le Red Star et Nîmes a vite tourné en faveur des Audoniens. Leaders de National, les hommes d’Habib Beye n’ont pas fait de sentiments dans cette soirée chargée d’émotions pour les habitués et amoureux de Bauer. Devant leur mythique gradin, enchevêtrement de briques et de poutres métalliques, les Audoniens ont plié l’affaire en à peine dix minutes. Damien Durand a d’abord décoché une flèche dans le petit filet, depuis l’entrée de la surface, pour lancer les festivités (1-0, 2e).

Huit minutes plus tard, à peine, et grâce à son pressing agressif, le Red Star a fait le break sur un geste de classe de Merwan Ifanoui. En plein surface, ce dernier a talonné pour Achille Anani qui a ouvert son pied droit pour tromper Tao Paradowski, plein de sang froid (2-0, 10e). Les troupes d’Habib Beye ont ensuite confisqué le cuir, en attendant de trouver une faille dans le bloc nîmois. Damien Durand est passé tout proche du doublé, mais a buté sur un grand Paradowski (50e), qui a ensuite écœuré Benali (57e) et Botella (90e). Pas de quoi contrarier le Red Star, qui reprend ses aises en tête du National avec 8 points d’avance sur Niort, qui se déplace lundi sur la pelouse de Martigues, autre candidat à la montée.

Le nouveau Bauer est bien parti pour voir la Ligue 2.

Red Star (3-4-3) : Beunardeau – Meyapya, Kouagba, Gozzi Iweru – Cissé, Eickmayer (Benali, 55e), Dembi, Durand (Doucouré, 74e) – Ifnaoui, Anani (Ndoye, 82e), Hichem Entraîneur : Habib Beye

Nîmes (4-4-2): Paradowski – Mendy, Diouf, Guessoum, Diallo (Thoumin, 46e) – Sy, Doukansy, Picouleau, Mexique – Delpech (Ngakoutou, 46e), Doucouré (Sbaï, 70e) Entraîneur : Frédéric Bompard

