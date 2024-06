Un international français quitte Villarreal

Capoue de fin.

Le milieu de terrain Étienne Capoue quitte Villarreal, a annoncé le club dans un communiqué. L’international français (sept sélections) est resté trois saisons et demie sur la côte espagnole, et part à la fin de son contrat. A son palmarès, une Ligue Europa, remportée face à Manchester United en 2021, et une demi-finale de Ligue des champions, éliminé par Liverpool après avoir battu la Juventus et le Bayern Munich. L’ancien toulousain de 35 ans a réagi dans un communiqué : « J’ai vécu des moments inoubliables dans ce club. Je n’oublierai jamais la finale du 26 mai à Gdansk. C’est un honneur pour moi d’avoir fait partie du groupe qui a gagné la Ligue Europa, le premier titre de l’histoire du club. »

Capoue pas Cap’ de revenir en Ligue 1 ?

