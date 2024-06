Olivier Cloarec revient sur le départ de Florian Maurice

« Ce sont des choses qui n’étaient pas actées, personne ne voulait se séparer de Florian. »

Tels sont les propos d’Olivier Cloarec, le président du Stade rennais s’étant penché sur le sujet dans les colonnes de L’Équipe. Et pour le patron du club français, aucun indice ne présageait un départ de son ex-directeur sportif parti à Nice : « Il n’y avait rien de prémédité. On a eu des réunions mercato entre Julien, Florian et moi. »

Quelle est la raison de ce divorce, alors ? « Il faut beaucoup d’énergie, d’envie et de fraîcheur pour repartir sur une nouvelle saison. À travers nos différents échanges, on a senti que tout n’était pas réuni pour donner au Stade rennais les meilleures armes », a tout simplement répondu le Breton.

Quant à l’effectif, il devrait beaucoup bouger…

