La section féminine de l’US Orléans pourrait finalement survivre

Alors peut-être !

Il y a une semaine, le président de l’US Orléans, Cyril Courtin, officialisait sa décision de supprimer la section féminine de son club, qui s’était pourtant maintenue en D2, afin de privilégier son équipe masculine, pensionnaire du National. Si la toute nouvelle Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP), avait annoncé dans la foulée chercher une solution afin de résoudre la situation, l’UNFP a révélé ce vendredi avoir peut-être trouvé une solution. Dans un communiqué intitulé « y’a plus qu’à », Fabien Safanjon, vice-président du syndicat des joueurs professionnels s’est réjoui : « une solution existe ».

Il y dévoile qu’« un dossier, solide, respectueux et même ambitieux, a été constitué et qu’il appartient désormais aux instances locale, départementale et régionale de se saisir du projet avant de le valider et de témoigner ainsi de leur volonté de sauver la section féminine de l’USO ». L’UNFP a salué l’effort mené conjointement avec la LFFP, et notamment Paul-Hervé Douillard, son directeur général, qui s’est rendu dans le Loiret avec Fabien Sajanfon. Jean-Michel Aulas, le président de la Ligue, a également participé aux discussions, à distance.

Une belle fin à venir ?

