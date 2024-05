L’équipe féminine d’Orléans supprimée, la LFFP cherche une solution

La gestion de l’US Orléans est à montrer dans toutes les écoles de sexisme.

Pourtant maintenues sportivement, les footballeuses orléanaises n’évolueront pas en deuxième division puisque leur président, Cyril Courtin, a tout simplement décidé de donner plus d’argent à son équipe masculine (et donc de ne plus en accorder aux féminines) dans l’espoir de la faire remonter en Ligue 2. Une décision bien évidemment contestée, à commencer par les joueuses elles-mêmes. Face à cette situation très tendue, la Ligue féminine de football professionnel, tout juste créée, a publié un communiqué mardi, précisant que Jean-Michel Aulas, le président de la LFFP, « a lui-même contacté l’Union sportive Orléans Loiret Football pour bien connaître les tenants et les aboutissants de la situation ».

Communiqué de la LFFP concernant la situation de l'US Orléans.https://t.co/HcvTIFi473 — Ligue Féminine de Football Professionnel (@LFFPofficielle) May 28, 2024

« Il s’avère qu’effectivement, l’Union sportive Orléans Loiret Football se retrouve en difficulté économique, non pas uniquement du fait de l’équipe féminine, mais de circonstances liées à l’intégralité du club qui a été faite par le président, Cyril Courtin, il y a quelques mois, participant ainsi au “sauvetage” de celui-ci. Une analyse pertinente de la situation de la section féminine est en cours et devra permettre aux joueuses de l’Union sportive Orléans Loiret Football de pouvoir participer, a minima, au championnat de D3 féminin », peut-on lire.

Le sort de l’équipe féminine d’Orléans devra être réglé avant le passage à la DNCC, prévu le mercredi 26 juin.

Les Orléanaises protestent contre leur président avant leur match