L’US Orléans supprime son équipe féminine… dans l’espoir de faire remonter les hommes en Ligue 2

Coup de marteau.

Le président de l’US Orléans, Cyril Courtin, a pris tout le monde de cours ce vendredi en prenant la décision de supprimer l’équipe féminine de l’USO, avec effet immédiat, selon la presse du Loiret. Alors que les filles de Dominique Morabito ont acquis leur maintien en deuxième division, le boss du club n’a pas tergiversé, préférant octroyer plus de moyens à l’équipe masculine (et ainsi couper les vivres de la section féminine), qui espère bien remonter en Ligue 2 la saison prochaine. « L’équipe de National est notre vitrine, nous devons lui consacrons toute notre énergie », s’est exprimé Courtin pour La République du Centre.

Conséquence directe, à deux journées de la fin de la D2, l’USO féminin pourrait être rétrogradé administrativement en Régional 1, voire plus bas. « On est toutes tombées de haut », ont témoigné les joueuses dans la presse locale, alors que plusieurs dirigeants auraient déjà posé leur démission. Le club n’a pour l’heure pas communiqué, et un post sur les « Les cinq bonnes raisons d’assister à US Orléans-RC Strasbourg ce dimanche », est toujours en ligne sur les réseaux du club.

Le dur quotidien des footballeuses anonymes.