La drôle d’idée du Víkingur Reykjavik pour agrandir la capacité de son stade

Le Clásico Real-Barça ? Le derby du Nord entre Lens et Lille ? Arsenal-Liverpool ? Ces petites affiches n’ont rien de comparable avec le vrai choc du week-end à venir. On parle bien entendu du match au sommet entre le Víkingur Reykjavik et le Breiðablik Kópavogur en première division islandaise.

Un choc entre co-leader, qui peut permettre à l’une des deux équipes de prendre à elle seule la première place et choper au passage une belle option sur le titre. Alors forcément, une affiche comme celle-ci, ça se joue dans un stade plein. Tellement plein que le club a dû mettre en place une solution provisoire pour pouvoir accueillir encore plus de monde face à la forte demande de billets : construire une tribune avec des palettes !

Kæru Víkingar. Hér eru skilaboð frá stjórn knattspyrnudeildar Víkings varðandi miðasöluna á leikinn gegn Breiðablik. Smelltu hér til að lesa meira : https://t.co/TknWooIfO8 pic.twitter.com/5xwMXSsKkn — Víkingur (@vikingurfc) October 23, 2024

Bon, niveau sécurité, on repassera.

