Lens diminué offensivement pour le derby contre Lille

Will Still à deux doigts de passer un coup de fil à Tony Vairelles pour jouer le derby.

Après Martin Satriano, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, Will Still va devoir faire sans Wesley Saïd pour les prochaines semaines. Ce jeudi, l’entraîneur belge a annoncé la longue l’absence à venir de l’attaquant passé par Toulouse et Dijon.

L’infirmerie est bien remplie à Lens

« Il s’est fait une déchirure au quadriceps, ça risque d’être assez long », a-t-il expliqué. Et, pas de chance, troisième option au poste de numéro 9, Rémy Labeau-Lascary est lui aussi incertain pour le derby de samedi (21h) face à Lille après un coup reçu à l’entraînement.

Des absences qui s’ajoutent à celle de Ruben Aguilar, opéré de l’épaule, Hervé Koffi (psoas), Jimmy Cabot (genou) et Ismaëlo Ganiou (ischio). Neil El-Aynaoui et Deiver Machado seront en revanche bien de retour.

