Tony Vairelles définitivement condamné pour violences

AT le Mercredi 04 Septembre à 15:04 Article modifié le Mercredi 04 Septembre à 16:32

La sentence est irrévocable.

Ce mardi, la Cour de cassation a rejeté la demande de pourvoi de Tony Vairelles contre sa condamnation à 18 mois de prison pour violences à la sortie d’une discothèque en 2011. L’ancien international français avait été condamné en juillet 2023 par la cour d’appel de Nancy pour avoir tiré sur les vigiles d’une boîte de nuit à Essey-lès-Nancy, pour être précis.

L’ex-attaquant, aujourd’hui âgé de 51 ans, ne retournera cependant pas derrière les barreaux, sa peine étant aménageable et sachant qu’il avait passé cinq mois en prison au début de l’instruction. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français avait également rejeté les questions prioritaires de constitutionnalité émises par Jimmy, Giovan et Fabrice, les trois frères Vairelles, qui ont toujours clamé leur innocence. Les vigiles de l’établissement avaient identifié Tony comme étant le tireur.

