Une terrible nouvelle pour Valenciennes et ses ambitions

Il pleut un peu partout en France ce jeudi, mais encore plus sur Valenciennes.

Après les déclas chocs de l’ancien joueur Anthony Knockaert qui a allumé la gestion du club et la rouste mercredi soir à Orléans (4-1) en National, c’est maintenant une autre mauvaise nouvelle qui s’abat sur le Hainaut. Spoiler alerte : c’est la pire.

Jean Louchet, le gardien nordiste qui avait mis une droite à Thiago Silva lors de sa formation au PSG, mais qui a surtout terminé en slibard sur la pelouse de Robert-Diochon après la qualif’ en demies de Coupe de France au bout d’une séance de tirs au but où il avait terminé en héros, sera absent des terrains pendant plusieurs mois, a indiqué le club nordiste dans un communiqué.

🏥 Touché au genou jeudi 26 septembre lors du match contre Versailles, 𝗝𝗲𝗮𝗻 𝗟𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝘁 va devoir se faire opérer. Notre portier sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Bon rétablissement Jean, tu reviendras plus fort ! ❤️ 📝 https://t.co/Iz80zIPvzY pic.twitter.com/lFK5Usoj6q — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) October 10, 2024

La raison ? Une blessure au genou subie lors de la rencontre face à Versailles il y a deux semaines (1-1). L’un des chouchous du stade du Hainaut, qui n’avait malheureusement pas pu empêcher le club de tomber en National à l’issue de la saison dernière, devrait se faire opérer dans les prochains jours. En attendant, c’est Papa Demba Camara, ancien de Sochaux et de Grenoble, qui le remplacera. Les supporters valenciennois en ont déjà eu un avant-goût lors des deux derniers matchs, où le Sénégalais a déjà encaissé six pions. La stat’ qui tue ? C’est ce qu’avait pris ce bon vieux Jeannot jusque-là en six matchs.

Le retour en Ligue 2 en ligne de mire, qu’ils disaient.

