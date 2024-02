VA met fin à l'aventure de Rouen et s'invite en demies

FC Rouen 1-1 (2-4 T.A.B.) Valenciennes

Buts : Loppy (90e+1) pour Rouen // Oyewusi (26e) pour Valenciennes

Tirs au but réussis : Loppy & Bernasque pour Rouen // Cuffaut, Flamarion, Bansé & Lilepo pour Valenciennes

Tirs au but ratés : Sahloune & Z. Allée pour Rouen // Venema pour Valenciennes

Le FC Rouen est passé par toutes les émotions.

Après un parcours frisson marqué par les éliminations de Toulouse et Monaco, la formation de National est tombée, ce mercredi soir à Robert-Diochon, en quarts de finale de Coupe de France face à Valenciennes. Et c’est encore aux tirs au but que s’est décidé le sort des Rouennais (1-1, 2-4 T.A.B.). Dernier de Ligue 2 et quasiment déjà condamné, le VA de Jean Louchet sera donc dans le dernier carré, 54 ans après la précédente demie du club.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇫🇷 #CoupeDeFrance 🤩 HISTORIQUE ! Valenciennes élimine Rouen aux tirs au but ! 😲 Les Rouennais ont égalisé dans les arrêts de jeu mais Jean Louchet a été imparable ! 👏 54 ans après, le VAFC retrouve les demi-finales de la compétition !https://t.co/SAHVXDK4yF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 28, 2024

Après avoir concédé l’ouverture du score, une tête de Mathias Oyewusi sur un centre de son latéral gauche Souleyman Basse (0-1, 26e), le FCR est tombé sur un grand Louchet, auteur de miracles devant Valentin Sanson (40e) et Mohamed Ouadah (61e). Les Nordistes tenaient leur qualification mais dans les dernières minutes, ce bon vieux Anthony Knockaert a tenté un geste impossible dans sa surface, fait faute sur Sofyane Bouzamoucha et donc provoqué un penalty, transformé en deux temps par Damien Loppy (1-1, 90e+1).

À la «« «loterie »»», le gardien local Léonard Aggoune – héros de la qualification au tour précédent – a pu faire le show comme il en a l’habitude et a détourné la tentative de Nick Venema ; mais les ratés d’Abdeljalil Sahloune (arrêt de Louchet) et Zana Allée (sur la barre) en face ont été fatals aux hommes de Maxime D’Ornano.

On retiendra le vice de Louchet lors de cette séance de tirs au but.