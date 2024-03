Rouen continue de faire stagner Sochaux

FC Rouen 1-0 FC Sochaux Montbéliard

But : Abdelmoula (45e+4) pour Rouen.

Les Lionceaux n’ont plus de griffes.

À la peine depuis plusieurs semaines, le FC Sochaux a de nouveau glissé, lundi soir, à Rouen (1-0) et enchaîné un cinquième match sans victoire en championnat. La faute à qui ? À quoi ? À peu de choses, à commencer par un vrai manque de rythme dans les circuits sochaliens et à une absence de folie offensive. Puis à une erreur de Malcolm Viltard avant la pause, qui a débouché sur un corner rouennais sur lequel Malik Abdelmoula a décollé pour claquer de la tête le seul but de la rencontre. Ce but permet au FC Rouen, en revanche, d’enchaîner un deuxième beau coup à domicile après le succès face au Red Star et de se recaler devant Sochaux, désormais 9e de ce championnat de N1 et qui va devoir réviser ses rêves de montée.

