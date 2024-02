Un arrêté préfectoral pour encadrer les supporters de Valenciennes à Rouen

L’enfer du stade Robert Diochon fait peur.

C’est un match pour avoir un invité surprise dans le dernier carré de la Coupe de France : ce mercredi soir, Rouen reçoit Valenciennes et espère faire tomber la lanterne rouge de Ligue 2 pour se frayer un chemin en demi-finales de la compétition. Au-delà du terrain, la préfecture de Seine-Maritime redoute des débordements dans le stade et a donc publié un arrêté pour encadrer les fans valenciennois, précisant qu’« il est interdit à toute personne se prélevant de la qualité de supporter du club du Valenciennes FC d’accéder au stade Robert-Diochon ». Seuls « 707 supporters ayant obtenu une contremarque » seront autorisés à se rendre au match.

Le préfet Clément Vivès justifie ces mesures, par « un antagonisme latent aggravé par le contexte actuel entre les supporters du FC Rouen et ceux de Valenciennes, notamment en raison de l’enjeu sportif important de la rencontre » . Les incidents survenus à l’occasion du huitième de finale entre Rouen et Monaco ont forcé la prudence de la préfecture. À la suite de ce match, Rouen avait d’ailleurs écopé d’une amende de 20 000 euros et un match à huis clos avec sursis.

La fameuse rivalité entre Rouen et Valenciennes.