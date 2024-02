La ville de Rouen affirme que le stade Robert-Diochon est en bon état

Le Téfécé et l’AS Monaco, resteront les seules victimes du stade Robert-Diochon.

Au cœur des débats, depuis l’annonce de la délocalisation du quart de finale de Coupe de France entre le FC Rouen et Valenciennes au stade Michel-d’Ornano de Caen (prévu le 28 février), la mythique enceinte Robert-Diochon ne serait pas dans un mauvais état d’après le communiqué de la ville rouennaise publié ce mercredi et intitulé « Stade Diochon : la sécurité de la tribune Zénith », dans lequel il est écrit : « Lors du match de Coupe de France FC Rouen-Monaco, la tribune Zénith avait été endommagée (70 sièges arrachés, notamment) […]. La Métropole a depuis fait le nécessaire et souhaité, par prudence et en application du principe de précaution, solliciter le passage d’un bureau de contrôle indépendant (SOCOTEC). Celui-ci a fait son travail et confirme dans un rapport écrit daté du mercredi 14 février 2024 que la tribune Zénith ne présente aucun péril et peut accueillir des spectateurs. »

Face aux rumeurs de quelques-uns voilà une réponse claire et sans ambiguïté sur la conformité de Diochon pour les rencontres de nos 3 équipes résidentes. Une pensée pour les agents de la métropole qui suite aux saccages des sièges ont remis la tribune Zénith en état. Merci. pic.twitter.com/HWkQZ0ipiL — David Lamiray (@DavidLamiray) February 14, 2024

David Lamiray, vice-président de la Métropole Rouen Normandie en charge des Sports, a partagé ce communiqué affirmant que c’est « une réponse claire et sans ambiguïté sur la conformité de Diochon », qui devrait faire taire les rumeurs. Pas sûr que les Nordistes, lanterne rouge de Ligue 2, valent réellement le coup de faire déplacer les foules au sein de l’ « Athènes normande » .​​

« À bon entendeur, salut ! »

