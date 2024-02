Le match Rouen-Valenciennes délocalisé

Petit stade Robert-Diochon parti trop tôt.

Il faudra encore patienter pour connaître l’horaire du quart de finale de Coupe de France entre Rouen et Valenciennes, prévu le 28 février, mais c’est un bon début, le lieu est connu. Après avoir fait tomber Toulouse et Monaco dans la mythique enceinte Robert-Diochon, le FC Rouen va devoir déménager et accueillir les Nordistes à Caen, au stade Michel-d’Ornano.

« Dès vendredi 9 février, lendemain de la qualification obtenue face à l’AS Monaco, le club a communiqué sa volonté de jouer ce match dans son stade Diochon. La FFF nous a néanmoins informés qu’à la suite des débordements constatés la veille, les pourtours étaient suspendus à titre conservatoire », a indiqué le club dans un communiqué. De son côté, la mairie rouennaise se justifie différemment. Pour David Lamiray, son vice-président en charge des sports, ce choix est uniquement le désir du FCR « d’augmenter sa recette billetterie ». La métropole s’engage tout de même à allouer 25 000 euros de subventions pour financer le déplacement de ses supporters.

La @MetropoleRouenN prend acte du choix du @FCRouen de délocaliser le match de @coupedefrance à Caen, afin d’augmenter sa recette billetterie. Le stade Diochon reste disponible pour les 1/4 avec sa jauge maximum tout comme le 19/02 pour le match face au @RedStarFC 1er de National pic.twitter.com/EEEGc7qmAK — David Lamiray (@DavidLamiray) February 13, 2024

Les conflits mairie club, c’est le nouveau derby du moment.

Charles Maarek, président du FC Rouen : « Ce club fait partie du patrimoine du football français »