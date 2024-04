Pronostic Valenciennes Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble assure son maintien à Valenciennes

Depuis quelques journées, Valenciennes est officiellement la première formation à être reléguée de Ligue 2. En effet, les Nordistes sont bons derniers depuis l’entame du championnat et ne sont jamais sortis de la zone de relégation. Toutefois, malgré cette sanction, le VAFC joue le jeu dans cette dernière ligne droite et vient même de remporter son 3e match de la saison face à Ajaccio (1-0), sur une réalisation de Foe Ondoa. Avant cela, les Valenciennois avaient déjà posé quelques problèmes au Paris FC (2-1) à Charléty. Certainement libérée, la bande à Kantari essaie de terminer sur une note positive avant de se pencher sur la préparation du National. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

De son côté, Grenoble a connu une saison paradoxale. Troisième du championnat à la fin de l’année 2023, le club isérois a ensuite connu un passage catastrophique qui l’a fait reculer à la 11e place. Actuellement, le GF38 accuse 9 points de plus que Troyes, premier relégable, et surtout 7 de retard sur le Paris FC. Calé dans le ventre mou du championnat, Grenoble pourrait officiellement assurer son maintien ce samedi en cas de succès à Valenciennes. Après avoir relevé la tête avec un nul contre Angers et un succès face à Annecy, la bande à Peyrelade s’est inclinée dans le derby face à l’AS Saint Etienne (0-2). Comme souvent, les Grenoblois n’ont pas démérité mais pêchent cruellement dans la finition. Ce samedi, le GF38 devrait pouvoir prendre le dessus sur la lanterne rouge valenciennoise et s’assurer de rester en L2.

