David Guion : « Le match contre Valenciennes doit être rejoué »

Les Troyens n’en démordent pas.

La 36e journée de Ligue 2 s’était terminée dans le charivari le plus total à Troyes : à la 88e minute de jeu, des supporters troyens avaient lancé des fumigènes sur la pelouse, dont certains avaient été renvoyés en tribune par les joueurs de l’ESTAC. Le match face à Valenciennes n’avait pu aller à son terme (1-1), condamnant ainsi les Aubois au National. Pourtant, le coach David Guion croit toujours à un maintien qui semble aujourd’hui plus loin que jamais : il faudrait que la LFP accepte de faire rejouer la rencontre, dans laquelle les Troyens devraient absolument s’imposer pour espérer rester en Ligue 2.

« On avait l’objectif de gagner à Laval, c’est une satisfaction. Je les ai félicités pour cela. On leur a fait comprendre qu’à aucun moment, ce n’était fini. Entre le match de demain soir et potentiellement Valenciennes, on peut encore viser la 16e place, veut croire Guion avant l’ultime journée et la réception d’Annecy. Le match contre le VAFC n’a pas été à son terme, on estime que ce match doit être rejoué. Avec 10-12 minutes de temps de jeu, vu comment on poussait, c’était loin d’être fini. On ne peut pas à nouveau continuer sans qu’un match n’aille au bout. On attend que la Ligue se prononce, mais on a bon espoir. »

L’espoir fait vivre, mais pas sûr qu’il maintienne en Ligue 2.