Pronostic Valenciennes Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Valenciennes et Troyes

Cette opposition entre Valenciennes et Troyes met aux prises deux formations qui luttent pour le maintien. La formation nordiste fut toute proche de descendre l’an passé puisque le VAFC s’était seulement sauvé grâce à une différence de buts favorable. Depuis le début de saison, les hommes de Maciel se sont seulement imposés une seule fois face à Rodez. Trop irréguliers, les Nordistes ne déméritent pas mais paient leur manque d’efficacité comme lors de leur déplacement à Saint-Etienne où ils ont manqué un penalty. Le week-end dernier, les Valenciennois se sont de nouveau inclinés par un seul but d’écart chez une équipe lavalloise à qui tout réussi (1-0).

De son côté, Troyes s’enfonce dans la crise et a vu une délégation du groupe City rejoindre l’Aube cette semaine. Ces derniers ont pour le moment maintenu Patrick Kisnorbo à son poste alors qu’il possède un ratio famélique de victoire. En L1, l’Australien n’y est pas arrivé et en L2, il affiche un bilan d’1 victoire, 4 nuls et 4 défaites. Le week-end dernier, les jeunes Troyens ont affiché un bon état d’esprit mais se sont fait piéger en toute fin de rencontre par l’AS Saint-Etienne (0-1), concédant une 3e défaite consécutive. Avec 7 points, Troyes compte le même nombre de points que le 1er relégable, le Paris FC. Un nouveau faux-pas des Troyens entraînerait certainement le départ de leur coachr. Cette opposition entre deux formations en manque de confiance et de victoire pourrait se conclure sur un match de parité.

