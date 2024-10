Pronostic Manchester City Slavia Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City en démonstration face au Sparta Prague

Vainqueur de la Ligue des champions il y a 2 saisons, Manchester City s’était arrêté en quarts de finale l’an passé, tombé face au futur lauréat, le Real Madrid. Déterminée à s’imposer comme l’une des meilleures équipes européennes, la bande de Guardiola veut frapper fort en Ligue des champions. Pour l’instant, les Skyblues ont été tenus en échec par l’Inter (0-0) avant de faire le taf contre les Young Boys de Berne (0-4). Sur la scène nationale, les Citizens sont en course pour le titre et vont se livrer une lutte intense contre Liverpool et Arsenal. Après avoir été tenu en échec par Arsenal et Newcastle, Man City est reparti de l’avant le week-end dernier sur la pelouse de Wolverhampton (1-2). Menés au score, les Skyblues s’en sont remis à leurs défenseurs puisque Gvardiol et Stones, buteur sur le dernier corner du match, qui ont permis à Man City de rester dans le sillage de Liverpool. Pour affronter le club tchèque, Guardiola devrait opérer à plusieurs rotations avec les probables titularisations des Foden, Grealish ou Akanji.

En face, le Sparta Prague fait honneur à sa place en Ligue des champions. En effet, la formation tchèque s’est imposée brillamment contre Salzbourg (3-0) avant de signer un bon nul à Stuttgart (1-1) grâce à un très beau coup franc marqué. Avec 4 points, les partenaires de l’ancien Ajaccien Laci sont à égalité avec leur adversaire du soir. Champion en Tchéquie l’an passé après un formidable duel avec le Slavia, le Sparta semble en revanche un peu décroché dans cette entame de saison au niveau national. Le club praguois accuse actuellement 6 points de retard sur son grand rival. Les joueurs à suivre dans les rangs du Sparta sont Haraslin, Preciado, Kairinen ou Olatunji. Dans son Etihad, Man City ne devrait pas rencontrer le moindre problème pour dominer le Sparta Prague. Haaland, qui aime briller à chaque match (10 buts en PL et 1 en C1), pourrait de nouveau se régaler.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

