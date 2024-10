Manchester City se balade contre le Sparta Prague

Manchester City 5-0 Sparta Prague

Buts : Foden (3e), Haaland (58e et 68e), Stones (64e) et Nunes (88e, SP)

Encaisser un but dès la troisième minute de jeu, ce n’est jamais bon signe.

Alors, quand on se trouve en plus sur la pelouse de Manchester City… Lors de la troisième journée de Ligue des champions, le Sparta Prague s’est en effet retrouvé mené au bout d’une poignée de secondes par l’ogre anglais : servi par Manuel Akanji, Phil Foden a utilisé son précieux pied gauche pour ouvrir le score en tout début de match et lancer la victoire de son équipe. L’ailier et Erling Haaland ont ensuite eu l’opportunité de faire le break, alors que Veljko Birmancevic n’était pas si loin de l’égalisation.

Nouveau doublé pour Haaland

Plutôt à l’aise à domicile, les Sky Blues ont déroulé dans le second acte et ont d’ailleurs cru accroître leur avance par Nathan Aké avant de voir la réalisation du défenseur être refusée pour une main. De son côté, Peter Vindahl a continué son show en multipliant les arrêts… mais a dû de nouveau s’incliner devant l’inévitable Haaland, buteur de façon acrobatique à la suite d’un bon boulot de Savinho. Le Norvégien et John Stones se sont chargés d’enfoncer le clou, l’attaquant en face à face et le défenseur de la tête sur corner.

Un ultime pion de Matheus Nunes sur penalty et hop, podium pour les Citizens !

