Manchester City met de côté une recrue pour la Ligue des champions

Pep a dû trancher.

Manchester City a publié ce vendredi midi sa liste de joueurs actualisée pour la phase finale de Ligue des champions. Si les trois recrues Abdulkodir Khusanov, Nico González et Omar Marmoush ont été ajoutées comme joueurs éligibles à la C1, ce n’est pas le cas du jeune Vitor Reis, autre acquisition du club mancunien cet hiver.

Seulement six défenseurs dans la liste

Recruté pour 35 millions d’euros à Palmeiras, le jeune défenseur de 19 ans paye très certainement la forte concurrence dans le secteur défensif des Skyblues. Pep Guardiola et son staff ont décidé de composer avec seulement six défenseurs dans cette liste (Manuel Akanji, Nathan Ake, Rúben Dias, John Stones, Abdukodir Khusanov et Joško Gvardiol). En revanche, le grand blessé Rodri est bien présent, au cas où.

Vitor Reis pourra néanmoins compter sur le fol enchaînement de matchs qui attend City au mois de février pour gratter des minutes et se faire une place pour la saison prochaine.

