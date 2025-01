Pep Guardiola peste contre le calendrier du championnat anglais

Premier League et C1 ne font pas bon ménage pour l’entraîneur espagnol.

Pep Guardiola était particulièrement remonté ce vendredi en conférence de presse. En cause, le calendrier peu arrangeant de la Premier League pour les équipes anglaises qui jouent la Ligue des champions. Opposée au Real Madrid en barrages de la compétition, son équipe de Manchester City s’apprête à vivre un véritable marathon au mois de février. Outre le déplacement à Arsenal ce dimanche (le 2), les Citizens joueront les Madrilènes le 11 à l’Etihad puis le 18 à Bernabéu, avec entre-temps la réception de Newcastle le 15, puis deux nouveaux chocs ensuite en championnat : contre Liverpool le 23, puis à Tottenham le 26.

Sur les traces de Ferguson, Mourinho, Wenger

Soit un total de sept matchs au mois de février pour City, en comptant le déplacement à Leyton Orient en FA Cup le 8. Il n’en fallait pas plus pour que Pep sorte de ses gonds. Selon lui, la Premier League programme « toujours les calendriers les plus difficiles » pour les équipes encore en lice en C1. « Vous me posez cette question stupide après toutes ces années ? Allez, ne me demandez pas de dire quelque chose d’impoli. Cela a toujours été comme ça pendant de nombreuses années. Je me souviens qu’Alex Ferguson, José Mourinho et Arsène Wenger se sont plaints de la même manière. »

En tout cas, il fait tout pour ne pas avoir à jouer la C1 la saison prochaine.

City sauve sa peau, Liverpool tombe à Eindhoven, l’Atalanta contrarie le Barça